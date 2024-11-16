КНДР хоче отримати технології РФ в обмін на участь у війні проти України, - Сибіга

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу під час пресконференції з японським колегою.

"За даними української розвідки, Пхеньян хоче обміняти свою участь в агресії проти України на доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах. Це надзвичайно загрозливо і все це не може не турбувати наших партнерів", - сказав глава МЗС.

Сибіга наголосив, що протидіяти таким глобальним загрозам потрібно разом. Тільки потужна підтримка може зупинити агресора.

"Тільки потужна та системна підтримка України може зупинити Росію та принести справедливий та сталий мир. Поразка Росії в Україні зупинить інших агресорів та всю "вісь зла" від загарбницьких планів", - заявив міністр.