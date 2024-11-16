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КНДР хоче отримати технології РФ в обмін на участь у війні проти України, - Сибіга

Київ, Субота 16 листопада 2024 14:38
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КНДР хоче отримати технології РФ в обмін на участь у війні проти України, - Сибіга Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Віталій Носач, Наталія Юрченко

Північна Корея допомагає Росії у війні проти України. В обмін КНДР хоче отримати російські технології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу під час пресконференції з японським колегою.

"За даними української розвідки, Пхеньян хоче обміняти свою участь в агресії проти України на доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах. Це надзвичайно загрозливо і все це не може не турбувати наших партнерів", - сказав глава МЗС.

Сибіга наголосив, що протидіяти таким глобальним загрозам потрібно разом. Тільки потужна підтримка може зупинити агресора.

"Тільки потужна та системна підтримка України може зупинити Росію та принести справедливий та сталий мир. Поразка Росії в Україні зупинить інших агресорів та всю "вісь зла" від загарбницьких планів", - заявив міністр.

КНДР доєдналася до війни

Північна Корея направила війська на допомогу Росії у війні проти України. Північнокорейські військові проходили навчання полігонах на сході РФ. Частина солдатів КНДР переправили у Курську область. Вони вже брали участь у бойових діях.

Як зазначав президент Володимир Зеленський у Курській області вже перебуває 11 тисяч північнокорейських солдатів Північної Кореї.

Видання The New York Times повідомляло, що РФ зібрала у Курській області угруповування з 50 тисяч військових, серед яких і солдати КНДР.

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