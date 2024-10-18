UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Солдати КНДР вже в Росії. SPRAVDI показало відеодоказ

Ілюстративне фото солдатів КНДР відправили до Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Північнокорейські солдати вже знаходяться на території Росії. Їм видають військову форму РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI у Facebook.

Центр оприлюднив відео, на якому можна побачити, як солдатів КНДР екіпірують у російську військову форму.

"Це нещодавно отримані кадри, яким не більше 72 годин. Це Сергіївський полігон на Далекому Сході Росії", - уточнили в Центрі.

КНДР відправила солдатів до Росії

Нагадаємо, 16 жовтня джерело РБК-Україна в Силах оборони повідомило, що Росія готує понад 10 тисяч північнокорейських військових на Далекому Сході.

При цьому пізніше джерела РБК-Україна у спецслужбах уточнили, що підготовку північнокорейські солдати проходять на чотирьох полігонах у Росії.

Сьогодні, 18 жовтня, начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що вже у листопаді на війну проти України відправлять близько 11 тисяч північнокорейських солдатів.

Варто зауважити, що раніше Північна Корея надавала Росії лише військову допомогу і не була прямою стороною у війні проти України. Але після підписання між РФ та КНДР договору про всеосяжне стратегічне партнерство характер допомоги змінився.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКНДРПівнічна КореяВійна в Україні