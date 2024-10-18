RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Солдаты КНДР уже в России. SPRAVDI показало видеодоказательство

Иллюстративное фото солдат КНДР отправили в Россию (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Северокорейские солдаты уже находятся на территории России. Им выдают военную форму РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI в Facebook.

Центр обнародовал видео, на котором можно заметить, как солдат КНДР экипируют в российскую военную форму. 

"Это недавно полученные кадры, которым не больше 72 часов. Это Сергеевский полигон на Дальнем Востоке России", - уточнили в Центре. 

КНДР отправила солдат в Россию

Напомним, 16 октября источник РБК-Украина в Силах обороны сообщил, что Россия готовит более 10 тысяч северокорейских военных на Дальнем Востоке.

При этом позже источники РБК-Украина в спецслужбах уточнили, что подготовку северокорейские солдаты проходят на четырех полигонах в России.

Сегодня, 18 октября, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что уже в ноябре на войну против Украины отправят около 11 тысяч северокорейских солдат.

Стоит заметить, что ранее Северная Корея оказывала России только военную помощь и не была прямой стороной в войне против Украины. Но после подписания между РФ и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве характер помощи изменился.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКНДРСеверная КореяВойна в Украине