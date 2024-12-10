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Солдати КНДР досі перебувають в Курській області в готовності вступити в бій, - Пентагон

Вівторок 10 грудня 2024 04:47
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Солдати КНДР досі перебувають в Курській області в готовності вступити в бій, - Пентагон Фото: США досі не бачили, щоб війська КНДР приймали участь боях проти України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Військові Північної Кореї досі перебувають на території Курської області Росії. Вони не приймали участь в бойових діях, але знаходяться у готовність вступити в бій в будь-який момент.

Про це заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Війська КНДР досі перебувають у Курській області", - сказала вона.

Також представниця оборонного відомства США поінформувала, що американська сторона поки що не бачила, щоб північнокорейські війська приймали безпосереднью участь у бойових діях.

"Ми знаємо, що вони готові вступити в бій та продовжуємо моніторити ситуацію", - резюмувала вона.

Нагадаємо, тиждень тому прессекретар Пентагону Патрік Райдер також повідомив, що Міноборони США наразі не мають доказів активної участі військ КНДР в боях проти України на боці Російської Федерації. Однак, за його словами, ситуація може змінитися в будь-який момент.

"Досі ми не бачили, щоб північнокорейські солдати брали активну участь у наступальних бойових діях на лінії фронту. Хоча ми очікуємо, що в певний момент часу це, швидше за все, станеться", - сказав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР на території РФ досягла 11 тисяч. Водночас він попередив, що ця цифра може зрости до 100 тисяч.

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