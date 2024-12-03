У Пентагоні висловилися щодо активної участі військ КНДР у Росії в наступі

У Міністерстві оборони США наразі не мають доказів активної участі військ Північної Кореї в боях проти України на боці РФ. Однак ситуація може змінитися в будь-який момент.

Про це заявив прес-секретар Пентагону Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у понеділок, 2 грудня.

Водночас, він додав, що наразі точна кількість загиблих північнокорейських військових невідома.

Райдер зазначив, що в багатьох випадках військові Північної Кореї були інтегровані до російських підрозділів та що Пентагону "відомі повідомлення про загибель солдатів КНДР внаслідок українських ударів по російських об'єктах".

"Досі ми не бачили, щоб північнокорейські солдати брали активну участь у наступальних бойових діях на лінії фронту. Хоча ми очікуємо, що в певний момент часу це, швидше за все, станеться", - сказав генерал.

Участь військових КНДР у війні проти України

У листопаді Північна Корея відправила своїх військових до Росії для подальшої участі в наступальних операціях проти України. Зокрема, військовослужбовців планується задіяти для "звільнення" взятих під контроль ЗСУ районів Курської області.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на кінець листопада, в Росії дислоковані 11 тисяч північнокорейських військових, але їхня кількість може зрости до 100 тисяч.

Раніше окремі військові повідомляли про участь військових КНДР у боях проти України в Харківській області. Однак у ЗСУ спростували цю інформацію.

За даними видання Financial Times, в Мар'їно Курської області українські військові атакували санаторій, внаслідок чого був поранений генерал, а також вбиті декілька рядових військових КНДР. Офіційно інформація не підтверджена.

Тим часом бійці однієї з українських штурмових бригад знищили північнокорейський протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4.

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