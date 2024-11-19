ua en ru
Вт, 19 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський попередив про зростання чисельності військ КНДР у Росії до 100 тисяч

Україна, Вівторок 19 листопада 2024 13:21
UA EN RU
Зеленський попередив про зростання чисельності військ КНДР у Росії до 100 тисяч Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Чисельність північнокорейських військ, розміщених на теритрії Росії, досягла 11 тисяч і може зрости до 100 тисяч жителів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Наразі Путін підтягнув до кордонів України 11 тисяч північнокорейських солдатів. Цей контингент може зрости до 100 тисяч людей", - заявив Зеленський в онлайн-зверненні до Європейського парламенту.

Київ та його західні союзники заявляють, що Північна Корея постачає Росії зброю та війська для підтримки її повномасштабного вторгнення в Україну.

Минулого тижня південнокорейське розвідувальне агентство заявило, що північнокорейські війська вже брали участь у бойових діях проти українських сил.

Цього місяця президент Росії Володимир Путін підписав договір про стратегічне партнерство з Північною Кореєю, який включає положення про взаємну оборону.

Минулого тижня агентство Bloomberg повідомило, що Північна Корея може перекинути до 100 тисяч військових для допомоги Росії у війні проти України.

За даними Bloomberg, такий крок неминучий, а військова підтримка у такому масштабі, якщо вона відбудеться, ймовірно, проходитиме партіями з ротацією військ протягом певного часу, а не одноразовим розгортанням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський КНДР
NEWS
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
DAILY
1000 днів болю, поту та опору. Що пережили українці за час війни з Росією
РБК-Українаінформаційне агентство 1000 днів болю, поту та опору. Що пережили українці за час війни з Росією