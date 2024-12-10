Солдаты КНДР до сих пор находятся в Курской области в готовности вступить в бой, - Пентагон

Фото: США до сих пор не видели, чтобы войска КНДР принимали участие в боях против Украины (Getty Images)

Военные Северной Кореи все еще находятся на территории Курской области России. Они не участвовали в боевых действиях, но находятся в готовности вступить в бой в любой момент.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Войска КНДР до сих пор находятся в Курской области", - сказала она. Также представитель оборонного ведомства США проинформировала, что американская сторона пока не видела, чтобы северокорейские войска принимали непосредственное участие в боевых действиях. "Мы знаем, что они готовы вступить в бой и продолжаем мониторить ситуацию", - резюмировала она.