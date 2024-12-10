Солдаты КНДР до сих пор находятся в Курской области в готовности вступить в бой, - Пентагон
Военные Северной Кореи все еще находятся на территории Курской области России. Они не участвовали в боевых действиях, но находятся в готовности вступить в бой в любой момент.
Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"Войска КНДР до сих пор находятся в Курской области", - сказала она.
Также представитель оборонного ведомства США проинформировала, что американская сторона пока не видела, чтобы северокорейские войска принимали непосредственное участие в боевых действиях.
"Мы знаем, что они готовы вступить в бой и продолжаем мониторить ситуацию", - резюмировала она.
Напомним, неделю назад пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также сообщил, что у Минобороны США пока нет доказательств активного участия войск КНДР в боях против Украины на стороне Российской Федерации. Однако, по его словам, ситуация может измениться в любой момент.
"До сих пор мы не видели, чтобы северокорейские солдаты активно участвовали в наступательных боевых действиях на линии фронта. Хотя мы ожидаем, что в определенный момент времени это, скорее всего, произойдет", - сказал он.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность войск КНДР на территории РФ достигла 11 тысяч. В то же время, он предупредил, что эта цифра может вырасти до 100 тысяч.
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