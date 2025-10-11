ua en ru
Солдати з КНДР не допомагають військовим РФ у Сумській області, але їх краще годують, - ISW

Україна , Субота 11 жовтня 2025 08:15
Солдати з КНДР не допомагають військовим РФ у Сумській області, але їх краще годують, - ISW Ілюстративне фото: військові армії КНДР (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Північнокорейські війська не допомагають армії РФ у бойових діях у Сумській області. Командування не погоджує відпустки російським військовим "до захоплення Сум".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

10 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Солдати з КНДР не допомагають військовим РФ у Сумській області, але їх краще годують, - ISW

Російський мілблогер, пов'язаний з російським Північним угрупованням військ, поскаржився, що північнокорейські війська не допомагають російським військам у бойових діях у Сумській області, а натомість проводять операції з розмінування та боротьби з безпілотниками в Курській області. Також іноді вони блокують рух російської артилерії та техніки дорогами через непорозуміння.

Також, за його словами, у лікарнях годують північнокорейських військовослужбовців краще, ніж російських. А солдати часто мають купувати власні ліки та продукти харчування.

Мілблогер стверджував, що російське командування відмовляє військовим у відпустці, доки російські війська "не захоплять місто Суми".

10 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Солдати з КНДР не допомагають військовим РФ у Сумській області, але їх краще годують, - ISW

Вони атакували на північний схід від Великого Бурлука у напрямку Довгенького та на схід від Великого Бурлука поблизу Одрадного, але не просунулися вперед.

Так само і на Куп'янському напрямку.

Натомість російським військам вдалось просунутись у напрямку Борової.

Солдати з КНДР не допомагають військовим РФ у Сумській області, але їх краще годують, - ISW

Командир української зенітно-ракетної батареї, що діяла на напрямку Борової, повідомив, що російські війська мають перевагу в особовому складі над українськими військами втричі.

За його словами, ЗСУ нещодавно провели операцію з проникнення в тил Греківки (на південний схід від Борової) та захопили російських військовослужбовців.

Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, натомість ЗСУ - на Сіверському.

Речник 11-го армійського корпусу Збройних сил України підполковник Дмитро Запорожець заявив, що російські війська здійснюють менше наступів на Сіверському напрямку та накопичують сили на Лисичанському нафтопереробному заводі в окупованому Верхньокам'янському (на схід від Сіверська) для підготовки до повторного посилення бронетанкових атак у майбутньому.

Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка.

Солдати з КНДР не допомагають військовим РФ у Сумській області, але їх краще годують, - ISW

Дмитро Запорожець заявив, що російські атаки також стали менш інтенсивними в напрямку Краматорська, і що російські війська, ймовірно, посилять атаки поблизу Часового Яру та Ступочок (на схід від Костянтинівки), якщо найближчим часом протягом кількох днів буде тепліша погода.

10 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на Покровському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Солдати з КНДР не допомагають військовим РФ у Сумській області, але їх краще годують, - ISW

Сьомий корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ України повідомив, що Україна розгортає додаткові сили для стабілізації ситуації в районі Покровська, а також що російське військове командування має намір посилити наступи поблизу Звірового та на захід і південь від Покровська з метою просування до самого Покровська

Російські війська нещодавно просунулися на сході Запорізької області. На заході вони продовжили наступати, але безуспішно. Так само і на Херсонському напрямку.

Солдати з КНДР не допомагають військовим РФ у Сумській області, але їх краще годують, - ISW

Ситуація на фронті і втрати армії РФ

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв про перелом на фронті.

За його словами, українські війська продовжують контрнаступ на Добропільському напрямку, відбиваючи атаки противника та завдаючи йому значних втрат.

Сирський зауважив, що оперативна ситуація на фронті залишається складною. Сили оборони України зосереджують основні зусилля на стримуванні противника, стабілізації обстановки на загрозливих напрямках, насамперед Лиманському, Покровському, Добропільському, Новопавлівському, та завдають ворогу значних втрат: протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тисяч осіб.

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 121 570 військових.

Зокрема, за 10 жовтня втрати російської армії склали понад тисячу солдатів.

ВСУ Війська РФ Війна в Україні
