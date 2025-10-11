Солдати з КНДР не допомагають військовим РФ у Сумській області, але їх краще годують, - ISW

Північнокорейські війська не допомагають армії РФ у бойових діях у Сумській області. Командування не погоджує відпустки російським військовим "до захоплення Сум".

10 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Російський мілблогер, пов'язаний з російським Північним угрупованням військ, поскаржився, що північнокорейські війська не допомагають російським військам у бойових діях у Сумській області, а натомість проводять операції з розмінування та боротьби з безпілотниками в Курській області. Також іноді вони блокують рух російської артилерії та техніки дорогами через непорозуміння.

Також, за його словами, у лікарнях годують північнокорейських військовослужбовців краще, ніж російських. А солдати часто мають купувати власні ліки та продукти харчування.

Мілблогер стверджував, що російське командування відмовляє військовим у відпустці, доки російські війська "не захоплять місто Суми".

10 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Вони атакували на північний схід від Великого Бурлука у напрямку Довгенького та на схід від Великого Бурлука поблизу Одрадного, але не просунулися вперед.

Так само і на Куп'янському напрямку.

Натомість російським військам вдалось просунутись у напрямку Борової.

Командир української зенітно-ракетної батареї, що діяла на напрямку Борової, повідомив, що російські війська мають перевагу в особовому складі над українськими військами втричі.

За його словами, ЗСУ нещодавно провели операцію з проникнення в тил Греківки (на південний схід від Борової) та захопили російських військовослужбовців.

Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, натомість ЗСУ - на Сіверському.

Речник 11-го армійського корпусу Збройних сил України підполковник Дмитро Запорожець заявив, що російські війська здійснюють менше наступів на Сіверському напрямку та накопичують сили на Лисичанському нафтопереробному заводі в окупованому Верхньокам'янському (на схід від Сіверська) для підготовки до повторного посилення бронетанкових атак у майбутньому.

Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка.

Дмитро Запорожець заявив, що російські атаки також стали менш інтенсивними в напрямку Краматорська, і що російські війська, ймовірно, посилять атаки поблизу Часового Яру та Ступочок (на схід від Костянтинівки), якщо найближчим часом протягом кількох днів буде тепліша погода.

10 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на Покровському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Сьомий корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ України повідомив, що Україна розгортає додаткові сили для стабілізації ситуації в районі Покровська, а також що російське військове командування має намір посилити наступи поблизу Звірового та на захід і південь від Покровська з метою просування до самого Покровська