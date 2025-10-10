Сирський заявив про перелом на фронті: контрнаступальні дії ЗСУ дають результат

Українські війська продовжують контрнаступ на Добропільському напрямку, відбиваючи атаки противника та завдаючи йому значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Сирський зауважив, що оперативна ситуація на фронті залишається складною. За його словами, сили оборони України зосереджують основні зусилля на стримуванні противника, стабілізації обстановки на загрозливих напрямках, насамперед Лиманському, Покровському, Добропільському, Новопавлівському, та завдають ворогу значних втрат.

Так, за словами головнокомандувача, протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тисяч осіб.

"Провів комплексну робочу нараду, присвячену підсумкам діяльності Збройних Сил України у вересні. Наша оборона - активна. Триває контрнаступальна операція українських військ на Добропільському напрямку", - заявив він.

За даними Сирського, завдяки успішним діям підрозділів Десантно-штурмових військ, штурмових полків, інших частин Сил оборони вдається зупиняти й відкидати противника, який планував на початку осені захопити територію всієї Донецькоі області.

"Дякую нашим воїнам за стійкість і результативність!", - підсумував він.