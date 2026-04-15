Солдати, дипломати і не тільки. Держдеп розкрив роль Куби у війні проти України

Зазначається, що Гавана нібито надала "дипломатичну та політичну підтримку Москві". Таким чином, США прямо говорять, що кубинський режим причетний до постачання військ в армію РФ.

"Публічні записи не доводять, що Гавана офіційно відправила всіх кубинських бійців. Однак є вагомі ознаки того, що режим свідомо сприяв цьому потоку військ", - йдеться у несекретному звіті Держдепартаменту США.

Також повідомляється, що кубинський режим не зміг захистити своїх громадян від використання їх у російсько-українській війні.

На думку ЗМІ, звіт зовнішньополітичного відомства США з’явився на тлі того, як Білий дім посилив свою кампанію тиску на кубу, щоб домогтися зміни керівництва в Гавані.

"Громадяни Куби стали однією з найбільших ідентифікованих груп іноземних бойовиків, які підтримують російські військові операції в Україні", – йдеться у звіті, надісланому до ключових комітетів Конгресу 8 квітня.

Оцінки різняться, але більшість інформації з відкритих джерел свідчать про те, що в Україні одночасно воюють від тисячі до 5 тисяч громадян Куби.