Сокращение количества нардепов не будет иметь негативного влияния на работу ВР, - Разумков

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что сокращение количества народных депутатов до 300 человек негативно не повлияет на работу Совета. Об этом он сообщил в эфире телеканала "112", передает РБК-Украина.

При этом он добавил, что сегодня ведется много дискуссий о количестве избирателей на одного народного депутата.

"Если мы говорим о моей личной позиции, то я, например, придерживаюсь того, что уменьшение народных депутатов до 300 негативно на работу Верховной рады не повлияет. Сегодня при том переписи, который был обнародован... у нас на одного народного депутата получается 85 тысяч человек, интересы которых он должен отстаивать. Если мы говорим о наших коллег парламентариев, которые работают в Германии, то там 115 тысяч", - заявил Разумков.

Также он отметил, что после уменьшения количества народных депутатов до 300 на одного избранника будет приходиться 120 -122 тысяч граждан.

Напомним, 4 февраля Верховная рада предварительно одобрила законопроект авторства президента Владимира Зеленского №1017 "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы). За соответствующий проект постановления проголосовали 236 парламентариев.

Кроме того, в декабре Конституционный суд Украины (КСУ) обнародовал заключение о признании конституционным сокращение количества народных депутатов Верховной рады с 450 до 300.