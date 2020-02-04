Скорочення кількості нардепів не матиме негативного впливу на роботу ВР, - Разумков

Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що скорочення кількості народних депутатів до 300 осіб не вплине негативно на роботу Ради. Про це він повідомив у ефірі телеканалу "112", передає РБК-Україна.

При цьому він додав, що сьогодні точиться багато дискусій щодо кількості виборців на одного народного депутата.

"Якщо ми говоримо про мою особисту позицію, то я, наприклад, дотримуюсь того, що зменшення народних депутатів до 300 негативно на роботу Верховної ради не вплине. Сьогодні при тому переписі, який був оприлюднений... у нас на одного народного депутата виходить 85 тисяч людей, інтереси яких він повинен відстоювати. Якщо ми говоримо про наших колег парламентаріїв, які працюють в Німеччині, то там 115 тисяч", - заявив Разумков.

Також він зазначив, що після зменшення кількості народних депутатів України до 300 на одного обранця буде припадати 120 -122 тисяч громадян.

Нагадаємо, 4 лютого Верховна рада попередньо схвалила законопроект авторства президента Володимира Зеленського №1017 "Про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної ради України і закріплення пропорційної виборчої системи). За відповідний проект постанови проголосували 236 парламентарів.

Крім того, в грудні Конституційний суд України (КСУ) оприлюднив висновок про визнання конституційним скорочення кількості народних депутатів Верховної ради з 450 до 300.