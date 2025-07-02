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Соковитий салат з персиками: ідеальний вибір для спекотного дня

Рецепт салату з персиками (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Соковитий літній салат із персиками - ідеальне поєднання солодких фруктів, свіжої зелені та легкого заправлення. Така страва освіжить у спекотний день і додасть яскравих барв у ваш раціон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instgaram-сторінку фудблогера Катерини Процишиної.

Салат з персиками: легкий рецепт

Інгредієнти:

  • листя салату
  • персики 1-2 шт.
  • сир брі - 50 г 
  • помідор - 1 шт. 
  • коричневий цукор - 1 ст.л
  • вершкове масло - 10 г 

Швидкий спосіб приготування

Спочатку листя салату покладіть на тарілку та викладіть помідори, а тоді сир брі. Далі карамелізуємо персики - на сковорідку кладемо масло, коричневий цукор та розтоплюємо. Після цього кладемо персики шматочками та карамелізуємо з обох сторін по 2 хв.

На тарілку зверху викладіть хамон, персики, трішки кунжуту і готово. За бажанням можна додати бальзамічного оцту.

Рецепт салату з персиками (фото: кадр з відео)

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