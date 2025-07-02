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Сочный салат с персиками: идеальный выбор для жаркого дня

Рецепт салата с персиками (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Сочный летний салат с персиками - идеальное сочетание сладких фруктов, свежей зелени и легкой заправки. Такое блюдо освежит в жаркий день и добавит ярких красок в ваш рацион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instgaram-страницу фудблогера Екатерины Процишиной.

Салат с персиками: легкий рецепт

Ингредиенты:

  • листья салата
  • персики 1-2 шт.
  • сыр бри - 50 г
  • помидор - 1 шт.
  • коричневый сахар - 1 ст.л
  • сливочное масло - 10 г

Быстрый способ приготовления

Сначала листья салата положите на тарелку и выложите помидоры, а потом сыр бри. Далее карамелизируем персики - на сковородку кладем масло, коричневый сахар и растапливаем. После этого кладем персики кусочками и карамелизируем с обеих сторон по 2 мин.

На тарелку сверху выложите хамон, персики, немного кунжута и готово. По желанию можно добавить бальзамического уксуса.

Рецепт салата с персиками (фото: кадр из видео)

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