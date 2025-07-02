Сочный салат с персиками: идеальный выбор для жаркого дня

Салат с персиками: легкий рецепт

Ингредиенты:

листья салата

персики 1-2 шт.

сыр бри - 50 г

помидор - 1 шт.

коричневый сахар - 1 ст.л

сливочное масло - 10 г

Быстрый способ приготовления

Сначала листья салата положите на тарелку и выложите помидоры, а потом сыр бри. Далее карамелизируем персики - на сковородку кладем масло, коричневый сахар и растапливаем. После этого кладем персики кусочками и карамелизируем с обеих сторон по 2 мин.

На тарелку сверху выложите хамон, персики, немного кунжута и готово. По желанию можно добавить бальзамического уксуса.

Рецепт салата с персиками (фото: кадр из видео)