Сочный салат с персиками: идеальный выбор для жаркого дня

Сочный летний салат с персиками - идеальное сочетание сладких фруктов, свежей зелени и легкой заправки. Такое блюдо освежит в жаркий день и добавит ярких красок в ваш рацион.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instgaram-страницу фудблогера Екатерины Процишиной.
Ингредиенты:
Быстрый способ приготовления
Сначала листья салата положите на тарелку и выложите помидоры, а потом сыр бри. Далее карамелизируем персики - на сковородку кладем масло, коричневый сахар и растапливаем. После этого кладем персики кусочками и карамелизируем с обеих сторон по 2 мин.
На тарелку сверху выложите хамон, персики, немного кунжута и готово. По желанию можно добавить бальзамического уксуса.
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