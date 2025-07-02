Соковитий салат з персиками: ідеальний вибір для спекотного дня

Соковитий літній салат із персиками - ідеальне поєднання солодких фруктів, свіжої зелені та легкого заправлення. Така страва освіжить у спекотний день і додасть яскравих барв у ваш раціон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instgaram -сторінку фудблогера Катерини Процишиної.

Салат з персиками: легкий рецепт

Інгредієнти:

листя салату

персики 1-2 шт.

сир брі - 50 г

помідор - 1 шт.

коричневий цукор - 1 ст.л

вершкове масло - 10 г

Швидкий спосіб приготування

Спочатку листя салату покладіть на тарілку та викладіть помідори, а тоді сир брі. Далі карамелізуємо персики - на сковорідку кладемо масло, коричневий цукор та розтоплюємо. Після цього кладемо персики шматочками та карамелізуємо з обох сторін по 2 хв.

На тарілку зверху викладіть хамон, персики, трішки кунжуту і готово. За бажанням можна додати бальзамічного оцту.

Рецепт салату з персиками (фото: кадр з відео)