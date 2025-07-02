Соковитий салат з персиками: ідеальний вибір для спекотного дня
Соковитий літній салат із персиками - ідеальне поєднання солодких фруктів, свіжої зелені та легкого заправлення. Така страва освіжить у спекотний день і додасть яскравих барв у ваш раціон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instgaram-сторінку фудблогера Катерини Процишиної.
Салат з персиками: легкий рецепт
Інгредієнти:
- листя салату
- персики 1-2 шт.
- сир брі - 50 г
- помідор - 1 шт.
- коричневий цукор - 1 ст.л
- вершкове масло - 10 г
Швидкий спосіб приготування
Спочатку листя салату покладіть на тарілку та викладіть помідори, а тоді сир брі. Далі карамелізуємо персики - на сковорідку кладемо масло, коричневий цукор та розтоплюємо. Після цього кладемо персики шматочками та карамелізуємо з обох сторін по 2 хв.
На тарілку зверху викладіть хамон, персики, трішки кунжуту і готово. За бажанням можна додати бальзамічного оцту.
Рецепт салату з персиками (фото: кадр з відео)
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