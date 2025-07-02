Сочный салат с персиками: идеальный выбор для жаркого дня
Рецепт салата с персиками (фото: Getty Images)
Сочный летний салат с персиками - идеальное сочетание сладких фруктов, свежей зелени и легкой заправки. Такое блюдо освежит в жаркий день и добавит ярких красок в ваш рацион.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instgaram-страницу фудблогера Екатерины Процишиной.
Салат с персиками: легкий рецепт
Ингредиенты:
- листья салата
- персики 1-2 шт.
- сыр бри - 50 г
- помидор - 1 шт.
- коричневый сахар - 1 ст.л
- сливочное масло - 10 г
Быстрый способ приготовления
Сначала листья салата положите на тарелку и выложите помидоры, а потом сыр бри. Далее карамелизируем персики - на сковородку кладем масло, коричневый сахар и растапливаем. После этого кладем персики кусочками и карамелизируем с обеих сторон по 2 мин.
На тарелку сверху выложите хамон, персики, немного кунжута и готово. По желанию можно добавить бальзамического уксуса.
Рецепт салата с персиками (фото: кадр из видео)
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