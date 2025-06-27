Соковиті й солодкі: як обрати ідеальний кавун і диню на базарі чи в супермаркеті

Кавуни та дині - солодкі, соковиті, багаті на вітаміни. Але щоб не розчаруватися в покупці, важливо знати, як правильно обирати ці плоди.
РБК-Україна дає корисні поради, які допоможуть уникнути помилок при виборі кавунів та динь.
Кавун - не просто освіжаючий фрукт, а ще й природне джерело вологи, що так важлива в спеку. Проте для справжнього задоволення важливо знайти дійсно стиглий та солодкий плід. Ось як зробити правильний вибір:
Диня - це справжній символ літа, легкий десерт, ароматний перекус і джерело корисних речовин. Але й вона вимагає уважності при виборі, адже недозрілий плід не розкриє свого смаку. Ось основні поради, які допоможуть знайти найкращу диню:
Пам’ятайте: дині дуже ароматні, і якщо плід не має запаху - краще не купувати.
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При написанні використовувалися наступні джерела: матеріали з сайтів "Шуба" та "Мамина ферма".