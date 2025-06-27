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Соковиті й солодкі: як обрати ідеальний кавун і диню на базарі чи в супермаркеті

Як безпомилково вибрати смачні дині та кавуни (фото: Freepik) 
Автор: Фелікс Коркін

Кавуни та дині - солодкі, соковиті, багаті на вітаміни. Але щоб не розчаруватися в покупці, важливо знати, як правильно обирати ці плоди.

РБК-Україна дає корисні поради, які допоможуть уникнути помилок при виборі кавунів та динь.

Як вибрати смачний кавун

Кавун - не просто освіжаючий фрукт, а ще й природне джерело вологи, що так важлива в спеку. Проте для справжнього задоволення важливо знайти дійсно стиглий та солодкий плід. Ось як зробити правильний вибір:

  • Шкірка повинна бути матовою, з чітким візерунком і без тріщин або вм’ятин. Блискуча поверхня може вказувати на незрілість.
  • Звук при постукуванні - глухий і насичений. Якщо звук порожній - кавун ще зелений.
  • Жовта пляма на боці - ознака, що кавун довго лежав на землі й достигав природним шляхом. Вона має бути насиченою, не білою.
  • Сухий хвостик свідчить про стиглість. Якщо він зелений - кавун був зірваний зарано.
  • Вага плоду має бути відчутною. Легкий кавун у великому розмірі - ознака нестачі соку.
  • Аромат у стиглого кавуна ледь вловимий, але приємний.
  • Форма повинна бути симетричною - дивні вигини можуть свідчити про проблеми під час росту.
  • "Павутинка" - коричневі сіточки на шкірці - це добре! Вони з’являються, коли бджоли торкались квітки: чим більше павутинки, тим солодший плід.

Кавуни та дині - справжні хіти літнього сезону, але треба вміти їх вибирати (фото: Freepik) 

Як вибрати стиглу та соковиту диню

Диня - це справжній символ літа, легкий десерт, ароматний перекус і джерело корисних речовин. Але й вона вимагає уважності при виборі, адже недозрілий плід не розкриє свого смаку. Ось основні поради, які допоможуть знайти найкращу диню:

  • Запах - перше, на що слід звертати увагу. Стигла диня має виражений солодкий аромат навіть без розрізання.
  • Шкірка повинна бути цільною, без тріщин, з рівномірним жовтим або кремовим кольором. Плями чи зелена шкірка - ознаки недозрілості.
  • Хвостик стиглої дині сухий і ламкий. Якщо він м’який або зелений - фрукт ще не дозрів.
  • Постукування має давати глухий звук, не порожній і не дзвінкий.
  • М’якість плодів перевіряється легким натиском біля носика. Якщо диня трохи пружинить, вона готова до споживання.
  • Вага так само важлива, як і у кавуна. Добре стигла диня повинна бути важкою для своїх розмірів.
  • Сітка на поверхні - для деяких сортів ознака зрілості: вона має бути чітка, злегка рельєфна.
  • Звук при стисканні - легкий хрускіт шкірки свідчить про стиглість і соковитість.

Пам’ятайте: дині дуже ароматні, і якщо плід не має запаху - краще не купувати. 

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При написанні використовувалися наступні джерела: матеріали з сайтів "Шуба" та "Мамина ферма".

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