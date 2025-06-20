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Чи справді червоні продукти викликають алергію? Лікар здивувала відповіддю

П'ятниця 20 червня 2025 13:33
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Чи справді червоні продукти викликають алергію? Лікар здивувала відповіддю Чи справді алергія може виникнути на червоні продукти (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Даша Власенко

Багато людей скаржаться на несподівані алергічні реакції після вживання червоних продуктів або контакту з червоними барвниками. Але чи дійсно існує алергія на червоне, чи це лише поширений міф?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Дарії Власенко.

Чи провокують червоні продукти алергію

Часто батьки помічають, що після полуниці чи томатів у дитини зʼявляється висип. Однак, немає доказів, що сам колір викликає алергію. Імунна система реагує переважно на білки, а не на пігменти чи барвники в натуральних продуктах.

Природні червоні пігменти (наприклад, антоціани в ягодах або лікопен у помідорах) не є типовими алергенами.

Тому, якщо дитина реагує на кілька червоних продуктів, причину слід шукати у властивостях самих продуктів, а не в кольорі. Винятки - штучні і натуральні барвники.

Синтетичні харчові барвники (наприклад, червоний Nº40) рідко провокують справжні імунні алергічні реакції. Натомість деякі натуральні червоні барвники, отримані не з фруктів, можуть спричиняти алергію - класичний приклад кармін (кошиніль) з комах. Але це специфічна рідкісна алергія на добавку, а не на свіжі червоні овочі чи фрукти.

Чому виникає реакція

Багато свіжих фруктів і ягід містять кислоти або інші речовини. Полуниця, томати та цитрусові - кислі продукти, контакт з якими може викликати червоний висип навколо рота у дітей, особливо з чутливою шкірою або атопічним дерматитом.

Полуниця особливо багата гістаміном, тому у чутливих дітей поїдання її у великих кількостях може спричинити висип за механізмом вивільнення гістаміну

Звісно, діти можуть мати реальні алергії на фрукти чи овочі, але це повʼязано з білками цих продуктів, а не з їхнім пігментом.

Найчастіше реакції на полуницю зумовлені не алергією, а місцевим подразненням: сік ягід може викликати почервоніння шкіри, особливо у дітей з атопічним дерматитом. Це не імунна реакція, а наслідок кислотності та контакту зі шкірою.

Свіжі помідори також часто викликають почервоніння на щічках. Причина - кислотність (містять яблучну, лимонну кислоти), що подразнює шкіру. Такий дерматит контактний і нешкідливий.

Для дітей з чутливою шкірою можна перед їжею нанести захисний крем навколо рота та годувати з нагрудником. Важливо також лікувати фонову атопію - здорова шкіра менш реагує на подразники.

Коли дійсно варто хвилюватися

Якщо реакція виходить за межі місцевого висипу: з’являється генералізована кропив’янка, набряки, нудота, зміни поведінки чи утруднене дихання - це ознаки справжньої алергії.

У таких випадках важливо звернутися до алерголога незалежно від кольору продукту.

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