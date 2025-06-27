Сочные и сладкие: как выбрать идеальный арбуз и дыню на базаре или в супермаркете

Арбузы и дыни - сладкие, сочные, богатые витаминами. Но чтобы не разочароваться в покупке, важно знать, как правильно выбирать эти плоды.
РБК-Украина дает полезные советы, которые помогут избежать ошибок при выборе арбузов и дынь.
Арбуз - не просто освежающий фрукт, но и природный источник влаги, которая так важна в жару. Однако для настоящего удовольствия важно найти действительно спелый и сладкий плод. Вот как сделать правильный выбор:
Дыня - это настоящий символ лета, легкий десерт, ароматный перекус и кладезь полезных веществ. Но и она требует внимательности при выборе, ведь недозревший плод не раскроет своего вкуса. Вот основные советы, которые помогут найти самую лучшую дыню:
Помните: дыни очень ароматные, и если плод не имеет запаха - лучше не покупать.
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При написании использовались следующие источники: материалы с сайтов "Шуба" и "Мамина ферма".