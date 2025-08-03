Соковита курка-гриль, яка буде танути у роті: її має приготувати кожен

Приготувати соковиту курку-гриль можна вдома і вона стане справжньою окрасою святкового столу. Перевірений рецепт допоможе зберегти соковитість і ніжність навіть у духовці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Ксенії Радостіної.
За словами кулінара, часто в магазинах трапляється тушка курки, в якій 90% білого м'яса. А воно виходить сухим при запіканні, тому такий спосіб допомагає зробити її соковитою.
Інгредієнти:
Спосіб приготування
Спочатку ставимо суміш з вершкового масла і спецій на 20 секунд в мікрохвильову і змащуємо курку.
Маринуємо курку 1 годину - не в холодильнику. Далі відправляємо в духовку на 1 годину при температурі 180°C і ще на 1 годину при температурі 150°C.
В результаті курка виходить неймовірно ароматною та соковитою.
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