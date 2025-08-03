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Соковита курка-гриль, яка буде танути у роті: її має приготувати кожен

Соковита курка-гриль, яка здивує свої насиченим смаком та ароматом (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Приготувати соковиту курку-гриль можна вдома і вона стане справжньою окрасою святкового столу. Перевірений рецепт допоможе зберегти соковитість і ніжність навіть у духовці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Ксенії Радостіної.

Курка-гриль: простий рецепт

За словами кулінара, часто в магазинах трапляється тушка курки, в якій 90% білого м'яса. А воно виходить сухим при запіканні, тому такий спосіб допомагає зробити її соковитою.

Інгредієнти:

  • курка - приблизно 2,2 кг
  • вершкове масло мʼяке (кімнатної температури) - 100 г 
  • часник - 6 зубчиків
  • сіль - 1 ст. л
  • мелений перець - 1 ч. л
  • коріандр мелений - 2 ч. л
  • сушений базилік - 1 ч. л

Спосіб приготування

Спочатку ставимо суміш з вершкового масла і спецій на 20 секунд в мікрохвильову і змащуємо курку.

Курка-гриль (фото: кадр з відео)

Маринуємо курку 1 годину - не в холодильнику. Далі відправляємо в духовку на 1 годину при температурі 180°C і ще на 1 годину при температурі 150°C.

В результаті курка виходить неймовірно ароматною та соковитою.

Рецепт соковитої курки-гриль (фото: кадр з відео)

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