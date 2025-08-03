Соковита курка-гриль, яка буде танути у роті: її має приготувати кожен

Курка-гриль: простий рецепт

За словами кулінара, часто в магазинах трапляється тушка курки, в якій 90% білого м'яса. А воно виходить сухим при запіканні, тому такий спосіб допомагає зробити її соковитою.

Інгредієнти:

курка - приблизно 2,2 кг

вершкове масло мʼяке (кімнатної температури) - 100 г

часник - 6 зубчиків

сіль - 1 ст. л

мелений перець - 1 ч. л

коріандр мелений - 2 ч. л

сушений базилік - 1 ч. л

Спосіб приготування

Спочатку ставимо суміш з вершкового масла і спецій на 20 секунд в мікрохвильову і змащуємо курку.

Курка-гриль (фото: кадр з відео)

Маринуємо курку 1 годину - не в холодильнику. Далі відправляємо в духовку на 1 годину при температурі 180°C і ще на 1 годину при температурі 150°C.

В результаті курка виходить неймовірно ароматною та соковитою.

Рецепт соковитої курки-гриль (фото: кадр з відео)