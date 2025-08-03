Сочная курица-гриль, которая будет таять во рту: ее должен приготовить каждый

Курица-гриль: простой рецепт

По словам кулинара, часто в магазинах попадается тушка курицы, в которой 90% белого мяса. А оно получается сухим при запекании, поэтому такой способ помогает сделать ее сочной.

Ингредиенты:

курица - примерно 2,2 кг

сливочное масло мягкое (комнатной температуры) - 100 г

чеснок - 6 зубчиков

соль - 1 ст. л

молотый перец - 1 ч. л

кориандр молотый - 2 ч. л

сушеный базилик - 1 ч. л

Способ приготовления

Сначала ставим смесь из сливочного масла и специй на 20 секунд в микроволновку и смазываем курицу.

Курица-гриль (фото: кадр из видео)

Маринуем курицу 1 час - не в холодильнике. Далее отправляем в духовку на 1 час при температуре 180°C и еще на 1 час при температуре 150°C.

В результате курица получается невероятно ароматной и сочной.

Рецепт сочной курицы-гриль (фото: кадр из видео)