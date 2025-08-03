Сочная курица-гриль, которая будет таять во рту: ее должен приготовить каждый

Приготовить сочную курицу-гриль можно дома и она станет настоящим украшением праздничного стола. Проверенный рецепт поможет сохранить сочность и нежность даже в духовке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Ксении Радостиной.
По словам кулинара, часто в магазинах попадается тушка курицы, в которой 90% белого мяса. А оно получается сухим при запекании, поэтому такой способ помогает сделать ее сочной.
Ингредиенты:
Способ приготовления
Сначала ставим смесь из сливочного масла и специй на 20 секунд в микроволновку и смазываем курицу.
Маринуем курицу 1 час - не в холодильнике. Далее отправляем в духовку на 1 час при температуре 180°C и еще на 1 час при температуре 150°C.
В результате курица получается невероятно ароматной и сочной.
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