Соковита курка-гриль, яка буде танути у роті: її має приготувати кожен
Приготувати соковиту курку-гриль можна вдома і вона стане справжньою окрасою святкового столу. Перевірений рецепт допоможе зберегти соковитість і ніжність навіть у духовці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Ксенії Радостіної.
Курка-гриль: простий рецепт
За словами кулінара, часто в магазинах трапляється тушка курки, в якій 90% білого м'яса. А воно виходить сухим при запіканні, тому такий спосіб допомагає зробити її соковитою.
Інгредієнти:
- курка - приблизно 2,2 кг
- вершкове масло мʼяке (кімнатної температури) - 100 г
- часник - 6 зубчиків
- сіль - 1 ст. л
- мелений перець - 1 ч. л
- коріандр мелений - 2 ч. л
- сушений базилік - 1 ч. л
Спосіб приготування
Спочатку ставимо суміш з вершкового масла і спецій на 20 секунд в мікрохвильову і змащуємо курку.
Курка-гриль (фото: кадр з відео)
Маринуємо курку 1 годину - не в холодильнику. Далі відправляємо в духовку на 1 годину при температурі 180°C і ще на 1 годину при температурі 150°C.
В результаті курка виходить неймовірно ароматною та соковитою.
Рецепт соковитої курки-гриль (фото: кадр з відео)
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