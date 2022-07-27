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"Сокол" отказался от участия в Континентальном кубке: федерация оперативно заменила киевлян

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Киев, Среда 27 июля 2022 16:44
"Сокол" отказался от участия в Континентальном кубке: федерация оперативно заменила киевлян Фото: "Сокол" против "Кременчуга" в Кубке Украины 2021/22 (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Столичный "Сокол" не будет играть в Континентальном кубке 2022/23 из-за финансовых и организационных трудностей. Федерация хоккея Украины отдала место в евротурнире "Кременчугу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФХУ.

Чемпион Украины вынужденно отказался от участия в Континентальном кубке. В то же время "соколята" планируют сыграть в чемпионате Украины.

Функционеры заменили столичный клуб "Кременчугом". На момент досрочного завершения прошлого сезона из-за полномасштабного вторжения РФ команда под руководством Александра Савицкого была второй в турнирной таблице. Так что место в евротурнире автоматически перешло к кременчужанам.

"Кременчуг" примет старт в Континетальном кубке из группы F третьего раунда 18-20 ноября. Там соперниками коллектива из Полтавской области будут словацкая "Нитра", польская "Уния" и победитель группы D. Туда жребий отправил сербскую "Войводину", итальянский "Азиаго Хоккей" и словенский "Акрони".

В сезоне 2015/16 "Кременчуг" уже принимал участие в Континентальном кубке. Тогда "оранжево-черно-белые" потерпели три поражения в матчах с "Солигорском", "Тыхы" и будущим триумфатором турнира "Руаном".

Ранее "Сокол" не подтвердил заявку на участие в Польской хоккейной лиге. Киевский клуб не успел устроить формальности для переезда в соседний чемпионат в дедлайн.

К слову, хоккейная сборная Украины отправится на зимнюю Универсиаду-2023 в Соединенных Штатах.

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