"Сокол" отказался от участия в Континентальном кубке: федерация оперативно заменила киевлян

Столичный "Сокол" не будет играть в Континентальном кубке 2022/23 из-за финансовых и организационных трудностей. Федерация хоккея Украины отдала место в евротурнире "Кременчугу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФХУ .

Чемпион Украины вынужденно отказался от участия в Континентальном кубке. В то же время "соколята" планируют сыграть в чемпионате Украины.

Функционеры заменили столичный клуб "Кременчугом". На момент досрочного завершения прошлого сезона из-за полномасштабного вторжения РФ команда под руководством Александра Савицкого была второй в турнирной таблице. Так что место в евротурнире автоматически перешло к кременчужанам.

"Кременчуг" примет старт в Континетальном кубке из группы F третьего раунда 18-20 ноября. Там соперниками коллектива из Полтавской области будут словацкая "Нитра", польская "Уния" и победитель группы D. Туда жребий отправил сербскую "Войводину", итальянский "Азиаго Хоккей" и словенский "Акрони".

В сезоне 2015/16 "Кременчуг" уже принимал участие в Континентальном кубке. Тогда "оранжево-черно-белые" потерпели три поражения в матчах с "Солигорском", "Тыхы" и будущим триумфатором турнира "Руаном".

Ранее "Сокол" не подтвердил заявку на участие в Польской хоккейной лиге. Киевский клуб не успел устроить формальности для переезда в соседний чемпионат в дедлайн.