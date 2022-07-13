ru ua
Ср, 13 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Сокол" не будет играть в Польской хоккейной лиге

Новина українською →
Польша, Среда 13 июля 2022 09:38
"Сокол" не будет играть в Польской хоккейной лиге Фото: "Сокол" в чемпионате Украины (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорцив

Грядущий сезон Польской хоккейной лиги пройдет без чемпиона Украины – киевского "Сокола". Отечественный гранд не устроил все формальности для переезда в соседний чемпионат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hokej.Net.

Украинский клуб не будет играть в сезоне 2022/23 ПХЛ. Руководство "Сокола" не успело до 12 июля выполнить все условия для участия в чемпионате Польши.

Боссы столичного гранда должны были официально подтвердить заявку на присоединение к ПХЛ и подтвердить платежеспособность. "Сокол" должен был заплатить 300 тысяч злотых за уайлд-кард ПХЛ и еще 75 тысяч перечислить в качестве вступительного взноса.

Также киевляне обязаны были найти домашнюю арену для матчей чемпионата. Президент "Сокола" Алексей Житник побывал в Бытоме и Ополе, где проинспектировал ледовые стадионы и склонялся к выбору опольского "Торополя".

Однако киевский клуб не успел вовремя выполнить все требования для участия в чемпионате и отказался от заявки на сезон 2022/23. Однако боссы "Сокола" сохраняют желание присоединиться к ПХЛ через год.

Что такое Польская хоккейная лига

Главная лига Польши основана в 1926 году. В 1955-1999 гг. именовалась экстраклясой.

Самым титулованным клубом является ГКС из Катовице – 7 титулов. В финальной серии сезона 2021/22 силезцы без проблем переиграли "Унию" из Освенцима (4:0).

В минувшем сезоне в чемпионате выступили 9 команд. Подавляющее большинство из них – восемь – представят южные воеводства, рядом с Чехией и Словакией.

К слову, хоккейная сборная Украины отправится на зимнюю Универсиаду-2023 в Соединенных Штатах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сокол хоккей
NEWS
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
DAILY
Александр Кубраков: О перезагрузке "Большого строительства" во время войны нет и речи
Ростислав Шаправскийглавный редактор Александр Кубраков: О перезагрузке "Большого строительства" во время войны нет и речи