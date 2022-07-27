ua ru
Ср, 27 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Сокіл" відмовився від участі в Континентальному кубку: федерація оперативно замінила киян

Новость на русском →
Київ, Середа 27 липня 2022 16:44
"Сокіл" відмовився від участі в Континентальному кубку: федерація оперативно замінила киян Фото: "Сокіл" проти "Кременчука" в Кубку України 2021/22 (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Столичний "Сокіл" не гратиме в Континентальному кубку 2022/23 через фінансові та організаційні труднощі. Федерація хокею України віддала місце в євротурнірі "Кременчуку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФХУ.

Чемпіон України вимушено відмовився від участі в Континентальному кубку. Натомість "соколята" планують зіграти в чемпіонаті України.

Функціонери замінили столичний клуб "Кременчуком". На момент дострокового завершення минулого сезону через повномасштабне вторгнення РФ команда під керівництвом Олександра Савицького була другою у турнірній таблиці. Тож місце в євротурнірі автоматично перейшло до кременчуківців.

"Кременчук" візьме старту у Континетальному кубку з групи F третього раунду 18-20 листопада. Там суперниками колективу з Полтавщини будуть словацька "Нітра", польська "Унія" і переможець групи D. Туди жереб відправив сербську "Войводіну", італійський "Азіаго Хокей" та словенський "Акроні".

У сезоні 2015/16 "Кременчук" уже брав участь у Континентальному кубку. Тоді "помаранчево-чорно-білі" зазнали трьох поразок у матчах із "Солігорськом", "Тихи" та майбутнім тріумфатором турніру "Руаном".

Раніше "Сокіл" не підтвердив заявку на участь у Польській хокейній лізі. Київський клуб не встиг владнати формальності для переїзду в сусідній чемпіонат до дедлайну.

До слова, хокейна збірна України поїде на зимову Універсіаду-2023 в Сполучених Штатах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сокол хоккей
NEWS
Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня
Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня
DAILY
"Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін