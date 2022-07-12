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Хоккейная сборная Украины выступит на Универсиаде-2023

Новина українською →
Киев, Вторник 12 июля 2022 15:49
Хоккейная сборная Украины выступит на Универсиаде-2023 Фото: Хоккейная сборная Украины U-20 (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Федерация хоккея Украины подтвердила участие национальной команды в зимней Универсиаде в американском Лейк-Плэсиде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФХУ.

"Сине-желтые" попали в финальный список команд-участниц хоккейного турнира. Всего за медали 12-22 января будут бороться 12 сборных.

Потенциальными соперниками сборной Украины стали Великобритания, Казахстан, Канада, Латвия, Республика Корея, Словакия, США, Венгрия, Чехия, Швеция и Япония. Готовить "сине-желтых" к Универсиаде-2023 будет дуэт наставников национальной команды – Вадим Шахрайчук и Константин Симчук.

Участие в студенческих спортивных соревнованиях примут хоккеисты в возрасте до 25 лет. Хоккейная сборная Украины побеждала на турнире в рамках Универсиады-1999 в словацком Попраде.

Тем временем 19-летний украинец Чолач попал в лагерь развития "Вегаса". Талантливый защитник, сыгравший сезон 2021/22 в Хоккейной лиге Онтарио, будет бороться за место в команде НХЛ.

Напомним, что "Монреаль" выбрал словака Слафковски под первым номером драфта НХЛ-2022.

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