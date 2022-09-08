"Сокол" начал подготовку к новому сезону: кто в составе гранда
Возобновил тренировки перед грядущим сезоном чемпионата Украины по хоккею столичный "Сокол".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал клуба.
Отечественный гранд 8 сентября провел первое занятие на катке ВДНХ. Под руководством нового тренерского штаба команды тренировались 17 хоккеистов.
Список исполнителей "Сокола" на тренировке:
Вратари: Кубрицкий, Сердюк, Бойко
Защитники: Горлушко, Гайдук
Нападающие: Нименко, Чердак, Ступак, М. Симчук, Г. Симчук, Мазур, Янишевский, Жеребко, Костромитин, Утукин
С "Соколом" также тренировались два хоккеиста сборной Украины, заключивших контракт с херсонским "Днепром" – защитник Артем Гребеник и нападающий Денис Бородай. Вскоре они отправятся в Калуш, где "щуки" устроили лагерь на время оккупации родного города.
Главный тренер киевлян Константин Симчук также рассчитывает на двух опытных защитников – Ивана Сысака и Владимира Алексюка. Они присоединятся к рядам "соколят" в ближайшие дни. Кроме того, состав команды может пополниться перспективной молодежью из ДЮСШ "Сокол".
Ранее руководство "Сокола" обновило тренерский штаб команды. Главным тренер стал Симчук, а его помощниками – Артем Бондарев и Андрей Савченко. Все они являются воспитанниками клуба и работали в структуре киевлян.
К слову, в сезоне 2022/23 "Кременчуг" сыграет в Континентальном кубке вместо "Сокола".
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