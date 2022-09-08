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"Сокол" начал подготовку к новому сезону: кто в составе гранда

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Киев, Четверг 08 сентября 2022 15:49
"Сокол" начал подготовку к новому сезону: кто в составе гранда Фото: "Соколята" на первой за более чем полгода тренировке (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорцив

Возобновил тренировки перед грядущим сезоном чемпионата Украины по хоккею столичный "Сокол".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал клуба.

Отечественный гранд 8 сентября провел первое занятие на катке ВДНХ. Под руководством нового тренерского штаба команды тренировались 17 хоккеистов.

Список исполнителей "Сокола" на тренировке:

Вратари: Кубрицкий, Сердюк, Бойко

Защитники: Горлушко, Гайдук

Нападающие: Нименко, Чердак, Ступак, М. Симчук, Г. Симчук, Мазур, Янишевский, Жеребко, Костромитин, Утукин

С "Соколом" также тренировались два хоккеиста сборной Украины, заключивших контракт с херсонским "Днепром" – защитник Артем Гребеник и нападающий Денис Бородай. Вскоре они отправятся в Калуш, где "щуки" устроили лагерь на время оккупации родного города.

Главный тренер киевлян Константин Симчук также рассчитывает на двух опытных защитников – Ивана Сысака и Владимира Алексюка. Они присоединятся к рядам "соколят" в ближайшие дни. Кроме того, состав команды может пополниться перспективной молодежью из ДЮСШ "Сокол".

Ранее руководство "Сокола" обновило тренерский штаб команды. Главным тренер стал Симчук, а его помощниками – Артем Бондарев и Андрей Савченко. Все они являются воспитанниками клуба и работали в структуре киевлян.

К слову, в сезоне 2022/23 "Кременчуг" сыграет в Континентальном кубке вместо "Сокола".

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Сокол хоккей
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