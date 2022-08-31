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"Сокол" обновил тренерский штаб на грядущий сезон

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Киев, Среда 31 августа 2022 15:51
"Сокол" обновил тренерский штаб на грядущий сезон Фото: Константин Симчук был ассистентом главного тренера в сезоне 2021/22 (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорцив

Сменить главного тренера на новый сезон решило руководство киевского "Сокола". Хоккейный гранд возглавил Константин Симчук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал клуба.

48-летний специалист впервые будет самостоятельно тренировать взрослую команду. Ранее он работал помощником Олега Шафаренко в "Соколе" и руководил ДЮСШ "соколят".

Симчук является воспитанником столичного гранда. Он защищал цвета "Сокола" в 1992-1997, 2001, 2009-2013 гг. В составе киевлян бывший вратарь провел 167 официальных матчей. По итогам сезона 2004/05 Симчук был признан хоккеистом года в Украине.

Ассистентами нового наставника "Сокола" стали Артем Бондарев и Андрей Савченко. Первый привел молодежную команду киевлян к чемпионскому титулу в прерванном полномасштабной войной РФ против Украины сезоне 2021/22. Второй три года подряд побеждал в чемпионате с командой "Сокола" 2006 года рождения.

Обновленный тренерский штаб приступил к работе над комплектацией команды. Чемпионат Украины должен стартовать в начале октября, а Федерация хоккея определила сроки заявочной кампании – с 31 августа по 20 сентября.

Ранее киевский "Сокол" отпустил форварда Михнова в чемпионат Румынии. Там ветеран, проведший в родном клубе последние два сезона, будет защищать цвета столичного "Стяуа".

&quot;Сокол&quot; обновил тренерский штаб на грядущий сезон

К слову, в сезоне 2022/23 "Кременчуг" сыграет в Континентальном кубке вместо "Сокола".

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