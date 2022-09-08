"Сокіл" розпочав підготовку до нового сезону: хто в складі гранда
Відновив тренування перед прийдешнім сезоном чемпіонату України з хокею столичний "Сокіл".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал клубу.
Вітчизняний гранд 8 вересня провів перше заняття на ковзанці ВДНГ. Під керівництвом нового тренерського штабу команди тренувалися 17 хокеїстів.
Список виконавців "Сокола" на тренуванні:
Воротарі: Кубрицький, Сердюк, Бойко
Оборонці: Горлушко, Гайдук
Нападники: Німенко, Чердак, Ступак, М. Сімчук, Г. Сімчук, Мазур, Янішевський, Жеребко, Костромітін, Утукін
Із "Соколом" також тренувалися два хокеїсти збірної України, які уклали контракт з херсонським "Дніпром" – оборонець Артем Гребеник і нападник Денис Бородай. Незабаром вони вирушать до Калуша, де "щуки" влаштували табір на час окупації рідного міста.
Головний тренер киян Костянтин Сімчук також розраховує на двох досвідчених оборонців – Івана Сисака та Володимира Алексюка. Вони приєднається до лав "соколят" у наближчі дні. Окрім того, склад команди може поповнитися перспективною молоддю з ДЮСШ "Сокіл".
Раніше керівництво "Сокола" оновило тренерський штаб команди. Головним тренер став Сімчук, а його помічниками – Артем Бондарєв і Андрій Савченко. Усі вони є вихованцями клубу та працювали в структурі киян.
До слова, у сезоні 2022/23 "Кременчук" гратиме в Континентальному кубку замість "Сокола".
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