Сьогодні відбудеться онлайн-саміт G7: серед тем - підтримка України

Зазначається, що віртуальну зустріч пройде під керівництвом канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Також повідомляється, що міністри закордонних справ країн Європейського Союзу також збираються в Брюсселі, щоб обговорити, як підтримати Україну взимку.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський анонсував участь України у саміті G7. Він узгодив позиції з президентом США Джо Байден напередодні зустрічі.

РБК-Україна також повідомляло, що США буде продовжувати фінансову підтримку України стільки, скільки буде потрібно.

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