Сегодня состоится онлайн-саммит G7: среди тем - поддержка Украины

Отмечается, что виртуальная встреча пройдет под руководством канцлера Германии Олафа Шольца.

Также сообщается, что министры иностранных дел стран Европейского Союза собираются в Брюсселе, чтобы обсудить, как поддержать Украину зимой.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал участие Украины в саммите G7. Он согласовал позиции с президентом США Джо Байденом накануне встречи.

РБК-Украина также сообщало, что США будет продолжать финансовую поддержку Украины столько, сколько потребуется.

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