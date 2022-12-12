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Сегодня состоится онлайн-саммит G7: среди тем - поддержка Украины

Иллюстративное фото: сегодня состоится онлайн-саммит G7 (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 12 декабря, состоится онлайн-встреча лидеров "Группы семи". Главы государств обсудят безотлагательные потребности Украины после нападений России на энергетическую инфраструктуру страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что виртуальная встреча пройдет под руководством канцлера Германии Олафа Шольца.

Также сообщается, что министры иностранных дел стран Европейского Союза собираются в Брюсселе, чтобы обсудить, как поддержать Украину зимой.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал участие Украины в саммите G7. Он согласовал позиции с президентом США Джо Байденом накануне встречи.

РБК-Украина также сообщало, что США будет продолжать финансовую поддержку Украины столько, сколько потребуется.

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G7