Україна погодила позиції зі США перед самітом G7, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Під час розмови Зеленський та президент США Джо Байден узгодили позиції перед самітом.

"Був радий відчути у розмові, що наша формула світу сприймається позитивно. І це надає оптимізму. Чим швидше будуть реалізовані пункти формули, тим міцніші гарантії безпеки України та всіх у Європі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, під час розмови у ніч на понеділок, 12 грудня, лідери також обговорили постачання зброї, у тому числі ППО, а також відновлення енергетичної системи України.

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