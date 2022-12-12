Україна погодила позиції зі США перед самітом G7, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Вже сьогодні, 12 грудня, відбудеться саміт G7, Україна братиме участь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.
Під час розмови Зеленський та президент США Джо Байден узгодили позиції перед самітом.
"Був радий відчути у розмові, що наша формула світу сприймається позитивно. І це надає оптимізму. Чим швидше будуть реалізовані пункти формули, тим міцніші гарантії безпеки України та всіх у Європі", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, під час розмови у ніч на понеділок, 12 грудня, лідери також обговорили постачання зброї, у тому числі ППО, а також відновлення енергетичної системи України.
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