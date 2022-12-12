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У США зробили нову заяву про допомогу Україні

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Україна, Понеділок 12 грудня 2022 11:30
У США зробили нову заяву про допомогу Україні Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

США продовжить фінансову підтримку України на тлі агресії Росії. При цьому ця допомога надходитиме стільки, "скільки буде потрібно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю програмі "60 Minutes" на американському телеканалі CBS News міністра фінансів США Дженнет Єллен.

"Стільки, скільки буде потрібно", - відповіла вона на питання, як довго може тривати фінансова підтримка України.

Єллен також розповіла, чому країни Заходу запровадили “граничну” ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

"Перша мета - обмежити доходи, які отримує Росія. І ми хочемо переконатися, що вони не отримають надприбуток. Але друга мета стосується американців і країн у всьому світі, а саме, ми хочемо, щоб російська нафта надходила, тому що Росія є значним постачальником нафти на ринки", - пояснила вона.

Резюмуючи Єллен додала, що у США наразі дві цілі.

"Скоротити доходи Росії, ускладнити їм фінансування війни, утримувати світові ціни в помірному діапазоні та уникати їхніх стрибків", - констатувала міністр.

Як повідомив міністр МЗС України Дмитро Кулеба, якщо Україна не отримає достатньо озброєння, то війна може продовжитися. Це було б невигідно ні для України, ні для Заходу.

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