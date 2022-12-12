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Сьогодні відбудеться онлайн-саміт G7: серед тем - підтримка України

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Понеділок 12 грудня 2022 11:47
Сьогодні відбудеться онлайн-саміт G7: серед тем - підтримка України Ілюстративне фото: сьогодні відбудеться онлайн-саміт G7 (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 12 грудня, відбудеться онлайн-зустріч лідерів "Групи семи". Глави держав обговорять невідкладні потреби України після нападів Росії на енергетичну інфраструктуру країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що віртуальну зустріч пройде під керівництвом канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Також повідомляється, що міністри закордонних справ країн Європейського Союзу також збираються в Брюсселі, щоб обговорити, як підтримати Україну взимку.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський анонсував участь України у саміті G7. Він узгодив позиції з президентом США Джо Байден напередодні зустрічі.

РБК-Україна також повідомляло, що США буде продовжувати фінансову підтримку України стільки, скільки буде потрібно.

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