Сьогодні відбудеться нова зустріч "Коаліції рішучих": Зеленський розкрив подробиці

"Коаліція рішучих" сьогодні проведе засідання, на якому узгодить подальші спільні кроки після переговорів у Женеві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Сьогодні вранці я говорив із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Це була хороша й дуже продуктивна розмова. Подякував пану Прем’єр-міністру за співчуття, які він висловив українському народу", - заявив Зеленський.
За його словами, цієї ночі була чергова російська атака – і це в той час, коли Україна разом із Америкою, Європою, багатьма іншими у світі працюють фактично цілодобово, щоб зупинити кровопролиття.
"Після зустрічей у Женеві ми бачимо багато перспектив, які можуть зробити шлях до миру реальним. Є вагомі результати, і ще багато роботи попереду", - додав президент України.
Він також зазначив, що сьогодні, 25 листопада, відбудеться зустріч "Коаліції охочих".
"Ми скоординували позиції та пріоритетні питання для обговорення, а також деякі наші наступні кроки та контакти", - підсумував Зеленський.
Раніше у США підготували "мирний план" для завершення війни в Україні, який складався з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам.
23 листопада делегація розпочала зустрічі в Женеві з американською стороною, яку представляли держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф, радник Дональда Трампа та його зять Джаред Кушнер.
Після зустрічі делегації узгодили оновлений рамковий документ щодо миру. Попередній варіант плану, який складався з 28 пунктів, після обговорення скоротили до 19 ключових положень.
Як з'ясувало РБК-Україна, з плану, зокрема прибрали питання амністії, а також радикальне скорочення української армії.