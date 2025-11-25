Сегодня состоится новая встреча "Коалиции решительных": Зеленский раскрыл подробности

"Сегодня утром я говорил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Это был хороший и очень продуктивный разговор. Поблагодарил господина Премьер-министра за соболезнования, которые он выразил украинскому народу", - заявил Зеленский.

По его словам, этой ночью была очередная российская атака - и это в то время, когда Украина вместе с Америкой, Европой, многими другими в мире работают фактически круглосуточно, чтобы остановить кровопролитие.

"После встреч в Женеве мы видим много перспектив, которые могут сделать путь к миру реальным. Есть весомые результаты, и еще много работы впереди", - добавил президент Украины.

Он также отметил, что сегодня, 25 ноября, состоится встреча "Коалиции желающих".

"Мы скоординировали позиции и приоритетные вопросы для обсуждения, а также некоторые наши следующие шаги и контакты", - подытожил Зеленский.