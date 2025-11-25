Сегодня состоится новая встреча "Коалиции решительных": Зеленский раскрыл подробности

"Коалиция решительных" сегодня проведет заседание, на котором согласует дальнейшие совместные шаги после переговоров в Женеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня утром я говорил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Это был хороший и очень продуктивный разговор. Поблагодарил господина Премьер-министра за соболезнования, которые он выразил украинскому народу", - заявил Зеленский.
По его словам, этой ночью была очередная российская атака - и это в то время, когда Украина вместе с Америкой, Европой, многими другими в мире работают фактически круглосуточно, чтобы остановить кровопролитие.
"После встреч в Женеве мы видим много перспектив, которые могут сделать путь к миру реальным. Есть весомые результаты, и еще много работы впереди", - добавил президент Украины.
Он также отметил, что сегодня, 25 ноября, состоится встреча "Коалиции желающих".
"Мы скоординировали позиции и приоритетные вопросы для обсуждения, а также некоторые наши следующие шаги и контакты", - подытожил Зеленский.
Ранее в США подготовили "мирный план" для завершения войны в Украине, который состоял из 28 пунктов, большинство из которых противоречат украинским интересам.
23 ноября делегация начала встречи в Женеве с американской стороной, которую представляли госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель Стив Уиткофф, советник Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер.
После встречи делегации согласовали обновленный рамочный документ по миру. Предыдущий вариант плана, который состоял из 28 пунктов, после обсуждения сократили до 19 ключевых положений.
Как выяснило РБК-Украина, из плана, в частности убрали вопрос амнистии, а также радикальное сокращение украинской армии.