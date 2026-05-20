Сьогодні стартує основна сесія НМТ-2026: правила, заборони та що робити під час тривоги

Головне: Початок тестування: 20 травня в Україні розпочинається основна сесія НМТ-2026, яка триватиме до кінця червня.

20 травня в Україні розпочинається основна сесія НМТ-2026, яка триватиме до кінця червня. Рекордна кількість: Цьогоріч на тест зареєструвалися понад 355 тисяч осіб.

Цьогоріч на тест зареєструвалися понад 355 тисяч осіб. Формат іспиту: Абітурієнти складають 4 предмети у два блоки з 20-хвилинною перервою.

Абітурієнти складають 4 предмети у два блоки з 20-хвилинною перервою. НМТ за кордоном: Іспити проведуть у 54 містах 32 країн світу за тими ж правилами, що й в Україні.

Іспити проведуть у 54 містах 32 країн світу за тими ж правилами, що й в Україні. Що мати з собою: Обов'язково взяти паспорт, роздрукований сертифікат учасника та запрошення.

Обов'язково взяти паспорт, роздрукований сертифікат учасника та запрошення. Суворі заборони: Телефони, навушники, флешки та шпаргалки категорично заборонені - за наявність гаджета учасника одразу дискваліфікують.

Телефони, навушники, флешки та шпаргалки категорично заборонені - за наявність гаджета учасника одразу дискваліфікують. Безпека під час тривоги: У разі повітряної загрози тестування призупиняється, а всі учасники та персонал зобов'язані негайно пройти до укриття.

У разі повітряної загрози тестування призупиняється, а всі учасники та персонал зобов'язані негайно пройти до укриття. Отримання результатів: НМТ проходить за комп'ютерами, тому первинні бали пасажири побачать на екрані одразу після завершення тесту.

Скільки людей складатимуть НМТ

У 2026 році на НМТ зареєструвалися понад 355 тисяч учасників. Це приблизно на 43 тисячі більше, ніж торік. Серед них понад 100 тисяч - випускники минулих років.

Основна сесія тестування стартує 20 травня та триватиме майже щодня до кінця червня. У липні також проведуть додаткову сесію НМТ.

Яким буде НМТ-2026

Структура тестування залишиться такою ж, як у попередні роки. Вступники складатимуть чотири предмети:

українську мову;

математику;

історію України;

один предмет на вибір.

Тестування проходитиме у два блоки з 20-хвилинною перервою між ними.

Як повідомляла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, кардинальних змін у форматі цього року немає.

Водночас у тесті з фізики дещо спростили останню частину після аналізу результатів минулорічного тестування.

Де проходитиме НМТ за кордоном

Тимчасові екзаменаційні центри працюватимуть у 54 містах 32 країн світу. Основні сесії НМТ проведуть в таких країнах: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Вірменія, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія і Швеція.

Найбільше українських вступників складатимуть НМТ у Польщі, Німеччині та Чехії.

Тестування за кордоном проходитиме за тими ж правилами, що і в Україні. В УЦОЯО наголошують: принципи оцінювання залишаються однаковими незалежно від країни.

Що потрібно взяти із собою

У день тестування учасникам потрібно мати:

паспорт або ID-картку (можна в застосунку "Дія");

сертифікат учасника НМТ (потрібно заздалегідь завантажити та роздрукувати);

запрошення на тестування (можна в електронному вигляді).

Також рекомендують взяти воду, легкий перекус і ручку для чернетки.

Що категорично заборонено

На НМТ не можна приносити:

телефони;

навушники;

флешки;

шпаргалки;

будь-які технічні пристрої.

У пунктах тестування працюватиме поліція охорони. Якщо у вступника знайдуть гаджет або заборонені матеріали, його участь у тестуванні припинять.

Як діяти під час повітряної тривоги

Під час НМТ в Україні діятимуть посилені безпекові правила. Якщо пролунає повітряна тривога, учасники повинні:

перейти в укриття;

виконувати інструкції персоналу;

залишатися там до завершення тривоги.

Де шукати запрошення та результати

Запрошення із датою, часом і місцем проведення тестування мали з’явитися в персональних кабінетах учасників до 10 травня.

В УЦОЯО наголошують:

жодних SMS або листів із даними про НМТ не надсилають;

вся інформація доступна лише в особистих кабінетах;

адреси тимчасових екзаменаційних центрів не можна поширювати.

Учасників також закликають не довіряти Telegram-каналам та іншим ресурсам, які обіцяють "швидкий доступ" до інформації про тестування.

НМТ проходитиме у комп’ютерному форматі.

Після завершення тесту учасники одразу побачать свої результати на екрані. Згодом їх переведуть у 200-бальну шкалу, а офіційні результати опублікують в особистих кабінетах вступників впродовж кількох днів.