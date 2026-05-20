Сьогодні стартує основна сесія НМТ-2026: правила, заборони та що робити під час тривоги

Сьогодні, 20 травня, в Україні стартує основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ) 2026. Цьогоріч тестування проходитиме за вже знайомою моделлю, але з посиленими заходами безпеки через війну та великою кількістю учасників за кордоном.
РБК-Україна зібрало головне, що потрібно знати вступникам перед початком НМТ.
Головне:
У 2026 році на НМТ зареєструвалися понад 355 тисяч учасників. Це приблизно на 43 тисячі більше, ніж торік. Серед них понад 100 тисяч - випускники минулих років.
Основна сесія тестування стартує 20 травня та триватиме майже щодня до кінця червня. У липні також проведуть додаткову сесію НМТ.
Структура тестування залишиться такою ж, як у попередні роки. Вступники складатимуть чотири предмети:
Тестування проходитиме у два блоки з 20-хвилинною перервою між ними.
Як повідомляла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, кардинальних змін у форматі цього року немає.
Водночас у тесті з фізики дещо спростили останню частину після аналізу результатів минулорічного тестування.
Тимчасові екзаменаційні центри працюватимуть у 54 містах 32 країн світу. Основні сесії НМТ проведуть в таких країнах: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Вірменія, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія і Швеція.
Найбільше українських вступників складатимуть НМТ у Польщі, Німеччині та Чехії.
Тестування за кордоном проходитиме за тими ж правилами, що і в Україні. В УЦОЯО наголошують: принципи оцінювання залишаються однаковими незалежно від країни.
У день тестування учасникам потрібно мати:
Також рекомендують взяти воду, легкий перекус і ручку для чернетки.
На НМТ не можна приносити:
У пунктах тестування працюватиме поліція охорони. Якщо у вступника знайдуть гаджет або заборонені матеріали, його участь у тестуванні припинять.
Під час НМТ в Україні діятимуть посилені безпекові правила. Якщо пролунає повітряна тривога, учасники повинні:
Запрошення із датою, часом і місцем проведення тестування мали з’явитися в персональних кабінетах учасників до 10 травня.
В УЦОЯО наголошують:
Учасників також закликають не довіряти Telegram-каналам та іншим ресурсам, які обіцяють "швидкий доступ" до інформації про тестування.
НМТ проходитиме у комп’ютерному форматі.
Після завершення тесту учасники одразу побачать свої результати на екрані. Згодом їх переведуть у 200-бальну шкалу, а офіційні результати опублікують в особистих кабінетах вступників впродовж кількох днів.
Раніше РБК-Україна розповідало, хто може скласти НМТ-2026 під час додаткової сесії, якщо не зміг пройти тестування в основний період через поважні причини. Для цього потрібно протягом трьох робочих днів подати заяву до регіонального центру оцінювання якості освіти та додати документи, які підтверджують причину пропуску або переривання тесту.
Також ми писали, що понад 2 тисячі вступників досі не виправили помилки у документах для реєстрації на НМТ-2026 після завершення додаткового періоду подачі заяв. УЦОЯО попередив, що усунути недоліки та повторно надіслати документи потрібно до 21 травня, інакше учасникам можуть відмовити у реєстрації на тестування.