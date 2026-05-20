Сегодня стартует основная сессия НМТ-2026: правила, запреты и что делать во время тревоги

Сегодня, 20 мая, в Украине стартует основная сессия национального мультипредметного теста (НМТ) 2026. В этом году тестирование будет проходить по уже знакомой модели, но с усиленными мерами безопасности из-за войны и большим количеством участников за рубежом.
РБК-Украина собрало главное, что нужно знать поступающим перед началом НМТ.
Главное:
В 2026 году на НМТ зарегистрировались более 355 тысяч участников. Это примерно на 43 тысячи больше, чем в прошлом году. Среди них более 100 тысяч - выпускники прошлых лет.
Основная сессия тестирования стартует 20 мая и продлится почти ежедневно до конца июня. В июле также проведут дополнительную сессию НМТ.
Структура тестирования останется такой же, как в предыдущие годы. Поступающие будут сдавать четыре предмета:
Тестирование будет проходить в два блока с 20-минутным перерывом между ними.
Как сообщала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, кардинальных изменений в формате в этом году нет.
В то же время в тесте по физике несколько упростили последнюю часть после анализа результатов прошлогоднего тестирования.
Временные экзаменационные центры будут работать в 54 городах 32 стран мира. Основные сессии НМТ проведут в таких странах: Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Великобритания, Армения, Грузия, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция.
Больше всего украинских абитуриентов будут сдавать НМТ в Польше, Германии и Чехии.
Тестирование за рубежом будет проходить по тем же правилам, что и в Украине. В УЦОКО отмечают: принципы оценивания остаются одинаковыми независимо от страны.
В день тестирования участникам нужно иметь:
Также рекомендуют взять воду, легкий перекус и ручку для черновика.
На НМТ нельзя приносить:
В пунктах тестирования будет работать полиция охраны. Если у поступающего найдут гаджет или запрещенные материалы, его участие в тестировании прекратят.
Во время НМТ в Украине будут действовать усиленные правила безопасности. Если прозвучит воздушная тревога, участники должны:
Приглашения с датой, временем и местом проведения тестирования должны были появиться в персональных кабинетах участников до 10 мая.
В УЦОКО отмечают:
Участников также призывают не доверять Telegram-каналам и другим ресурсам, которые обещают "быстрый доступ" к информации о тестировании.
НМТ будет проходить в компьютерном формате.
После завершения теста участники сразу увидят свои результаты на экране. Впоследствии их переведут в 200-балльную шкалу, а официальные результаты опубликуют в личных кабинетах абитуриентов в течение нескольких дней.
Ранее РБК-Украина рассказывало, кто может сдать НМТ-2026 во время дополнительной сессии, если не смог пройти тестирование в основной период по уважительным причинам. Для этого нужно в течение трех рабочих дней подать заявление в региональный центр оценивания качества образования и приложить документы, которые подтверждают причину пропуска или прерывания теста.
Также мы писали, что более 2 тысяч абитуриентов до сих пор не исправили ошибки в документах для регистрации на НМТ-2026 после завершения дополнительного периода подачи заявлений. УЦОКО предупредил, что устранить недостатки и повторно отправить документы нужно до 21 мая, иначе участникам могут отказать в регистрации на тестирование.