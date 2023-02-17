ua ru
Пт, 17 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сьогодні російські війська знову обстріляли Куп'янськ: фото наслідків

Новость на русском →
Харків, П'ятниця 17 лютого 2023 12:11
Сьогодні російські війська знову обстріляли Куп'янськ: фото наслідків Фото: російські війська знову обстріляли Куп'янськ Харківської області 17 лютого (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Військові РФ вкотре обстріляли Куп’янськ Харківської області вночі у п'ятницю, 17 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 17 лютого близько 00:30 військовослужбовці ЗС РФ завдали удару по Куп’янську. Пошкоджено приватні домоволодіння.

"За попередньою інформацією, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомлялось, у четвер, 16 лютого, росіяни завдали ударів по Харкову та області. Окупанти били по місту ракетами С-300.Під прицілом ворога вкотре опинилися об’єкти інфраструктури. Зафіксовано "прильоти" у двох районах міста - у Київському та Основ'янському. У Київському районі Харкова виявлено частину збитої ракети. Ворог обстріляв місто ракетами типу С-300 із території Білгородської області РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков
NEWS
Головна тема – Україна. Чого чекати від Мюнхенської конференції-2023
Головна тема – Україна. Чого чекати від Мюнхенської конференції-2023
DAILY
Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений