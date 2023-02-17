Сьогодні російські війська знову обстріляли Куп'янськ: фото наслідків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 17 лютого близько 00:30 військовослужбовці ЗС РФ завдали удару по Куп’янську. Пошкоджено приватні домоволодіння.

"За попередньою інформацією, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомлялось, у четвер, 16 лютого, росіяни завдали ударів по Харкову та області. Окупанти били по місту ракетами С-300.Під прицілом ворога вкотре опинилися об’єкти інфраструктури. Зафіксовано "прильоти" у двох районах міста - у Київському та Основ'янському. У Київському районі Харкова виявлено частину збитої ракети. Ворог обстріляв місто ракетами типу С-300 із території Білгородської області РФ.