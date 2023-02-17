ua ru
Пт, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сегодня российские войска снова обстреляли Купянск: фото последствий

Новина українською →
Харьков, Пятница 17 февраля 2023 12:11
Сегодня российские войска снова обстреляли Купянск: фото последствий Фото: российские войска снова обстреляли Купянск Харьковской области 17 февраля (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Военные РФ в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области ночью в пятницу, 17 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, 17 февраля около 00:30 военнослужащие ВС РФ нанесли удар по Купянску. Повреждены частные домовладения.

"По предварительной информации, враг обстрелял город ракетами типа С-300", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщалось, в четверг, 16 февраля, россияне нанесли удары по Харькову и области. Оккупанты били по городу ракетами С-300. Под прицелом врага в очередной раз оказались объекты инфраструктуры. Зафиксированы "прилеты" в двух районах города - в Киевском и Основянском. В Киевском районе Харькова обнаружена часть сбитой ракеты. Враг обстрелял город ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков
NEWS
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
DAILY
Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен