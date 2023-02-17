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Обстріл Харкова: мер розповів, де зафіксували "прильоти" і чи є постраждалі

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Харків, П'ятниця 17 лютого 2023 08:59
Обстріл Харкова: мер розповів, де зафіксували "прильоти" і чи є постраждалі Фото: мер розповів про наслідки обстрілу Харкова (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок обстрілу Харкова у четвер, 16 лютого, зафіксовано "прильоти" у двох районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Нічні прильоти прийшлися по двох районах Харкова - Київському та Основ‘янському", - розповів він.

За його словами, в обох випадках наразі про жертв чи постраждалих інформації не надходило.

"За даними ДСНС пошкоджено дві нежитлові будівлі", - додав Терехов.

Оновлено. За даними Офісу генпрокурора, 16 лютого близько 23:30 російські військові завдали ракетні удари по об'єктах інфраструктури Основ'янського району Харкова. Пошкоджено виробничі приміщення підприємства та транспортні засоби.

"Також є пошкодження залізничної колії. У Київському районі Харкова виявлена частина збитої ворожої ракети", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомлялось, у четвер, 16 лютого, росіяни завдали ударів по Харкову та області. Окупанти били по місту ракетами С-300.Під прицілом ворога вкотре опинилися об’єкти інфраструктури.

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