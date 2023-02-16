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Росіяни обстрілюють Харків та область, - ОВА

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Харківська область, Четвер 16 лютого 2023 23:00
Росіяни обстрілюють Харків та область, - ОВА Фото: Росіяни обстрілюють Харків та область (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 16 лютого, росіяни завдали ударів по Харкову та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів", - йдеться у повідомленні.

Людей закликають не ігнорувати сигналів тривоги.

"Залишайтеся в укриттях!", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, що 29 січня, увечері у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Росіяни завдають ударів по місту та області.

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