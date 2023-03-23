Сьогодні під Києвом може бути гучно: працюватимуть сапери

Сьогодні на території Броварського району відбуватиметься ліквідація вибухонебезпечних предметів.

У зв'язку з цим в деяких громадах може бути чутно звуки вибухів.

Зазначимо, що вчора у Білоцерківському районі проводили вибухові роботи.

РБК-Україна також повідомляло, що з 26 березня у Києві та області скорочують комендантську годину.

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