Сегодня под Киевом может быть громко: будут работать саперы

Сегодня на территории Броварского района будет происходить ликвидация взрывоопасных предметов.

В связи с этим в некоторых общинах могут быть слышны звуки взрывов.

Отметим, что вчера в Белоцерковском районе проводились взрывные работы.

РБК-Украина также сообщало, что с 26 марта в Киеве и области сокращают комендантский час.

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