Сьогодні останній день. Що буде, якщо не оцифрувати трудову книжку вчасно

Як оцифрувати трудову книжку?

Оцифрувати документ може як безпосередньо працівник, так і його роботодавець. Зробіть скан-копії своєї трудової книжки та завантажте їх на вебпортал Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua).

Як перевірити, чи оцифровано документ?

Перевірити, чи ваша паперова трудова книжка вже в "цифрі", також можна на вебпорталі ПФУ. Просто зайдіть в особистий кабінет, а далі:

Оберіть у меню розділ "Електронна трудова книжка".

У вкладці "Скан-копії трудової книжки" перевірте, чи завантажені документи.

У вкладці "Відцифрована ЕТК" перевірте уже готові результати оцифрування.

Втратили трудову книжку через війну?

Замінити трудову книжку можуть ваші трудові договори, відомості про нарахування зарплати, довідки з роботи чи виписки з наказів.

Якщо ж ваше підприємство залишилося в окупації чи перебуває в зоні бойових дій, то підтвердити ваш стаж можуть два свідки, які працювали разом з вами. Але вони повинні мати власні документи, які це підтверджують.

Що буде, якщо не встигнули оцифрувати трудову книжку?

Пенсійний фонд буде приймати скан-копії трудової і після 10 червня 2026 року.

Ваш страховий стаж, якщо не встигнете оцифрувати документ до 10 червня, не буде втрачено.