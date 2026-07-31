Сьогодні останній день. Кому треба стати на військовий облік і як це зробити без ТЦК

Сьогодні, 31 липня, останній день, коли частина юнаків може стати на військовий облік онлайн через застосунок "Резерв+". Після цієї дати зробити це без особистого візиту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вже не вдасться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
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В Україні юнаки у рік досягнення 17 років зобов'язані стати на військовий облік. Для тих, хто народився у 2009 році, передбачено кілька варіантів постановки на облік:
Щоб скористатися онлайн-послугою, необхідно:
Після успішної постановки на військовий облік у застосунку з'явиться Резерв ID зі статусом "Призовник".
У Міноборони наголошують, що після 31 липня ця можливість для 17-річних стане недоступною.
Якщо юнак не стане на військовий облік до повноліття, після досягнення 18 років його можуть взяти на облік автоматично. Також він зможе зробити це самостійно через "Резерв+".
У такому разі:
При цьому окреме повідомлення про автоматичну постановку на військовий облік не надходитиме, тому перевіряти статус потрібно самостійно.
Перевірити, чи поставили на військовий облік, можна у застосунку "Резерв+".
Для цього потрібно:
Якщо постановка на військовий облік уже відбулася, у застосунку відображатиметься військово-обліковий документ - Резерв ID зі статусом "Призовник".
Якщо ж облік ще не оформлено, користувач побачить статус "Не на обліку".
Статус "Не на обліку" означає, що постановка на військовий облік ще не відбулася.
У такому разі потрібно авторизуватися в "Резерв+", обрати сервіс "Стати на облік", перевірити свої дані, підтвердити подання запиту та дочекатися його автоматичного опрацювання.
Якщо після цього статус не зміниться або виникнуть проблеми з постановкою на військовий облік, у Міністерстві оборони рекомендують звернутися до ТЦК та СП.
Раніше РБК-Україна розповідало, що під час вступної кампанії окремі категорії абітурієнтів повинні підтверджувати наявність військово-облікових документів. Для спрощення цієї процедури МОН поступово цифровізує вступний процес та інтегрує ЄДЕБО з іншими державними реєстрами.
Також ми писали, що призовники можуть користуватися електронним військово-обліковим документом через застосунок "Резерв+" або портал "Дія". Такий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий, і може використовуватися для підтвердження перебування на військовому обліку.