Сегодня последний день. Кому нужно стать на военный учет и как это сделать без ТЦК

Главное: Последний день для онлайн-учета: 31 июля - дедлайн, когда юноши 2009 года рождения могут стать на военный учет дистанционно через приложение "Резерв+".

31 июля - дедлайн, когда юноши 2009 года рождения могут стать на военный учет дистанционно через приложение "Резерв+". Что изменится после 31 июля: С 1 августа и до достижения 18 лет встать на учет можно будет только при личном визите в ТЦК и СП по месту жительства.

С 1 августа и до достижения 18 лет встать на учет можно будет только при личном визите в ТЦК и СП по месту жительства. Автоматический учет после 18 лет: Если парень не стал на учет до совершеннолетия, после 18 лет процедура состоится автоматически по данным Миграционной службы (без визита в ТЦК и без прохождения ВЛК) или самостоятельно в "Резерв+".

Если парень не стал на учет до совершеннолетия, после 18 лет процедура состоится автоматически по данным Миграционной службы (без визита в ТЦК и без прохождения ВЛК) или самостоятельно в "Резерв+". Как оформить статус: В приложении "Резерв+" необходимо авторизироваться через BankID, выбрать услугу "Стать на учет" и подтвердить данные.

Кто должен стать на военный учет

В Украине юноши в год достижения 17 лет обязаны встать на военный учет. Для родившихся в 2009 году предусмотрено несколько вариантов постановки на учет:

до 31 июля включительно - онлайн через приложение "Резерв+";

- онлайн через приложение "Резерв+"; после 31 июля и до достижения 18 лет - лично в ТЦК и СП по месту жительства;

- лично в ТЦК и СП по месту жительства; после достижения 18 лет - автоматически через данные Государственной миграционной службы Украины или самостоятельно через "Резерв+".

Как стать на учет через "Резерв+"

Чтобы воспользоваться онлайн-услугой, необходимо:

установить или обновить приложение "Резерв+" до последней версии;

авторизироваться через BankID и выбрать сервис "Встать на учет";

проверить информацию на экране и нажать "Стать на учет";

дождаться автоматической обработки запроса.

После успешной постановки на военный учет в приложении появится Резерв ID со статусом "Призывник".

В Минобороны отмечают, что после 31 июля эта возможность для 17-летних станет недоступной.

Что будет после достижения 18 лет

Если юноша не станет на военный учет до совершеннолетия, по достижении 18 лет его могут взять на учет автоматически. Также он сможет сделать это самостоятельно через "Резерв+".

В таком случае:

необходимые данные подтянутся из реестров Государственной миграционной службы;

лично обращаться в ТЦК и СП не нужно;

проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК) не нужно;

система автоматически определит ТЦК и СП по зарегистрированному или задекларированному месту жительства.

При этом отдельное сообщение об автоматической постановке на военный учет не будет поступать, поэтому проверять статус нужно самостоятельно.

Как проверить свой статус

Проверить, поставили ли на военный учет, можно в приложении "Резерв+".

Для этого нужно:

установить или обновить приложение;

авторизоваться через BankID;

подтвердить или обновить текущие контактные данные.

Если постановка на военный учет уже состоялась, в приложении отображается военно-учетный документ - Резерв ID со статусом "Призывник".

Если учет еще не оформлен, пользователь увидит статус "Не на учете".

Что делать, если статус "Не на учете"

Статус "Не на учете" означает, что постановка на военный учет еще не состоялась.

В таком случае нужно авторизироваться в "Резерв+", выбрать сервис "Стать на учет", проверить свои данные, подтвердить представление запроса и дождаться его автоматической обработки.

Если после этого статус не изменится или возникнут проблемы с постановкой на военный учет, в Министерстве обороны рекомендуют обратиться в ТЦК и СП.