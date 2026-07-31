Сегодня последний день. Кому нужно стать на военный учет и как это сделать без ТЦК

Сегодня, 31 июля, последний день, когда часть юношей может встать на военный учет онлайн через приложение "Резерв+". После этой даты сделать без личного визита в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) уже не удастся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Главное:
В Украине юноши в год достижения 17 лет обязаны встать на военный учет. Для родившихся в 2009 году предусмотрено несколько вариантов постановки на учет:
Чтобы воспользоваться онлайн-услугой, необходимо:
После успешной постановки на военный учет в приложении появится Резерв ID со статусом "Призывник".
В Минобороны отмечают, что после 31 июля эта возможность для 17-летних станет недоступной.
Если юноша не станет на военный учет до совершеннолетия, по достижении 18 лет его могут взять на учет автоматически. Также он сможет сделать это самостоятельно через "Резерв+".
В таком случае:
При этом отдельное сообщение об автоматической постановке на военный учет не будет поступать, поэтому проверять статус нужно самостоятельно.
Проверить, поставили ли на военный учет, можно в приложении "Резерв+".
Для этого нужно:
Если постановка на военный учет уже состоялась, в приложении отображается военно-учетный документ - Резерв ID со статусом "Призывник".
Если учет еще не оформлен, пользователь увидит статус "Не на учете".
Статус "Не на учете" означает, что постановка на военный учет еще не состоялась.
В таком случае нужно авторизироваться в "Резерв+", выбрать сервис "Стать на учет", проверить свои данные, подтвердить представление запроса и дождаться его автоматической обработки.
Если после этого статус не изменится или возникнут проблемы с постановкой на военный учет, в Министерстве обороны рекомендуют обратиться в ТЦК и СП.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что во время вступительной кампании отдельные категории абитуриентов должны подтверждать наличие военно-учетных документов. Для упрощения этой процедуры МОН постепенно цифровизирует вступительный процесс и интегрирует ЕГЭБО с другими государственными реестрами.
Также мы писали, что призывники могут использовать электронный военно-учетный документ через приложение "Резерв+" или портал "Дия". Такой документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный, и может использоваться для подтверждения пребывания на военном учете.