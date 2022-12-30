Сьогодні окупанти завдали майже 140 ударів по Сумській області, є пошкодження

За словами Живицького, протягом дня зі сторони російського кордону було завдано 139 ударів.

Шалигинську та Білопільську громади окупанти обстріляли з мінометів. По Шалигинській громаді було зафіксовано 12 прильотів, по Білопільській - 10, проте вибухи пошкодили майно психоневрологічного інтернату, а саме - майстерню, комбайн та інший сільськогосподарський інвентар.

Есманьську громаду російські військові обстріляли зі стрілкової зброї, випустивши 20 кулеметних черг.

Краснопільську громаду обстрілювали з артилерії, "Градів" та мінометів. Загалом завдали по громаді 78 ударів. Після цього окупанти скинули на територію громади вибухівку із безпілотника.

Тричі за сьогодні обстрілювали Миропільську громаду, атаки велись з мінометів та артилерії, загалом зафіксовано 18 "прильотів". В результаті російського обстрілу було пошкоджено цивільну інфраструктуру, а саме - школу, дитсадок, клуб та котельню.

"У всіх випадках люди не постраждали. Віримо в наших захисників і захисниць!", - додав Живицький.