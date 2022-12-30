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Сьогодні окупанти завдали майже 140 ударів по Сумській області, є пошкодження

Фото: сьогодні окупанти завдали майже 140 ударів по Сумській області (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 30 грудня, окупанти вкотре обстріляли прикордонні з Росією території Сумської області. Під атаку потрапили п'ять громад, у двох з яких є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

За словами Живицького, протягом дня зі сторони російського кордону було завдано 139 ударів.

Шалигинську та Білопільську громади окупанти обстріляли з мінометів. По Шалигинській громаді було зафіксовано 12 прильотів, по Білопільській - 10, проте вибухи пошкодили майно психоневрологічного інтернату, а саме - майстерню, комбайн та інший сільськогосподарський інвентар.

Есманьську громаду російські військові обстріляли зі стрілкової зброї, випустивши 20 кулеметних черг.

Краснопільську громаду обстрілювали з артилерії, "Градів" та мінометів. Загалом завдали по громаді 78 ударів. Після цього окупанти скинули на територію громади вибухівку із безпілотника.

Тричі за сьогодні обстрілювали Миропільську громаду, атаки велись з мінометів та артилерії, загалом зафіксовано 18 "прильотів". В результаті російського обстрілу було пошкоджено цивільну інфраструктуру, а саме - школу, дитсадок, клуб та котельню.

"У всіх випадках люди не постраждали. Віримо в наших захисників і захисниць!", - додав Живицький.

Нагадаємо, вчора, 29 грудня, окупанти обстріляли Сумську область, застосувавши міномети, безпілотники та навіть вертоліт.

Раніше ми писали, що вчора силами протиповітряної оборони України було збито ворожу ракету на Сумською областю.

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