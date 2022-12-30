RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сегодня оккупанты нанесли почти 140 ударов по Сумской области, есть повреждения

Фото: сегодня оккупанты нанесли почти 140 ударов по Сумской области (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 30 декабря, оккупанты в очередной раз обстреляли приграничные с Россией территории Сумской области. Под атаку попали пять общин, в двух из которых есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По словам Живицкого, в течение дня со стороны российской границы было нанесено 139 ударов.

Шалыгинскую и Белопольскую общины оккупанты обстреляли из минометов. По Шалыгинской общине было зафиксировано 12 прилетов, по Белопольской - 10, однако взрывы повредили имущество психоневрологического интерната, а именно - мастерскую, комбайн и другой сельскохозяйственный инвентарь.

Эсманьскую общину российские военные обстреляли из стрелкового оружия, выпустив 20 пулеметных очередей.

Краснопольскую общину обстреливали из артиллерии, "Градов" и минометов. В общей сложности нанесли по общине 78 ударов. После этого оккупанты сбросили на территорию общины взрывчатку из беспилотника.

Трижды сегодня обстреливали Миропольскую общину, атаки велись из минометов и артиллерии, всего зафиксировано 18 "прилетов". В результате российского обстрела была повреждена гражданская инфраструктура, а именно - школа, детсад, клуб и котельная.

"Во всех случаях люди не пострадали. Верим в наших защитников и защитниц!", - добавил Живицкий.

Напомним, вчера, 29 декабря, оккупанты обстреляли Сумскую область, применив минометы, беспилотники и даже вертолет.

Ранее мы писали, что вчера силами противовоздушной обороны Украины была сбита вражеская ракета в Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против Украины