Сегодня оккупанты нанесли почти 140 ударов по Сумской области, есть повреждения

По словам Живицкого, в течение дня со стороны российской границы было нанесено 139 ударов.

Шалыгинскую и Белопольскую общины оккупанты обстреляли из минометов. По Шалыгинской общине было зафиксировано 12 прилетов, по Белопольской - 10, однако взрывы повредили имущество психоневрологического интерната, а именно - мастерскую, комбайн и другой сельскохозяйственный инвентарь.

Эсманьскую общину российские военные обстреляли из стрелкового оружия, выпустив 20 пулеметных очередей.

Краснопольскую общину обстреливали из артиллерии, "Градов" и минометов. В общей сложности нанесли по общине 78 ударов. После этого оккупанты сбросили на территорию общины взрывчатку из беспилотника.

Трижды сегодня обстреливали Миропольскую общину, атаки велись из минометов и артиллерии, всего зафиксировано 18 "прилетов". В результате российского обстрела была повреждена гражданская инфраструктура, а именно - школа, детсад, клуб и котельная.

"Во всех случаях люди не пострадали. Верим в наших защитников и защитниц!", - добавил Живицкий.