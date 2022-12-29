Сумську область знову обстрілювали: росіяни застосували міномети, безпілотник та вертоліт
Сьогодні, 29 грудня, росіяни вкотре обстріляли прикордонні з РФ території Сумської області. Цього разу окупанти застосували міномети, безпілотники та навіть вертоліт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
За словами Живицького, окупанти нанесли за день 51 удар по трьом громадам Сумської області.
По Краснопільській громаді за день було 9 прильотів, росіяни двічі обстрілювали громаду з мінометів та 4 вибухівки на прикордоння було скинуто з безпілотника.
Великописарівську громаду військові РФ обстріляли з гелікоптера. По громаді випустили 4 ракети НУРС.
Під час обстрілу Білопільської громади росіяни пошкодили цивільну інфраструктури, а саме: приватний будинок. Від обстрілів там вибило вікна та було зруйновано паркан. Загалом по громаді росіяни здійснили 34 удари.
"У всіх випадках без жертв. Також за сьогодні сили ППО збили 2 крилаті ракети", - додав Живицький
Нагадаємо, вчора, 28 грудня, під час нічної атаки "Шахедів" у Сумах пролунав вибух.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.